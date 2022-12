Maja Włoszczowska: Przeszłam kurs safeguardingu

Co to jest safeguarding? - Chodzi o program przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i psychicznemu w sporcie. W ubiegłym miesiącu w Lozannie większość członków naszej komisji, ze mną włącznie, przeszła podstawowy kurs. Dostałam sporą dawkę wiedzy na temat zagrożeń, analizowaliśmy konkretne przykłady. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli jak zareagować, jeśli ktoś się do nas zgłosi z takim problemem - powiedziała dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim.