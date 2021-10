Była już kolarka górska (karierę oficjalnie zakończyła kilka tygodni temu) przekazała, że złodzieje włamali się do komórek lokatorskich w jej bolku w Jeleniej Górze. Jedna z owych komórek w całości dedykowana była "maszynom" Włoszczowskiej. Zniknęły trzy, z czego dwie - absolutnie unikalne, przez co niemożliwe do sprzedaży i dla złodziei w zasadzie bezwartościowe.

Tytularny sponsor byłej grupy zawodniczki, producent rowerów wyznaczył 30 tysięcy złotych nagrody dla tego, kto pomoże w odnalezieniu skradzionego sprzętu. Głos w sprawie zabrał także Andrzej Duda. Prezydent za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował o pomoc w poszukiwaniach.



- UWAGA! Okradziono Maję Włoszczowską. Złodzieje zabrali Jej 3 rowery. Przeczytaj charakterystykę, może pomożesz! - napisał na swoim twitterowym profilu.





Reklama

Maja Włoszczowska okradziona. Apel Andrzeja Dudy

Maja Włoszczowska to mistrzyni świata w olimpijskiej formule kolarstwa górskiego (XCO) z 2010 roku. W dorobku ma również m.in. dwa srebrne medale IO (z 2008 i 2016 roku) oraz złoto MŚ w maratonie MTB (2003). Karierę zakończyła jesienią 2021 roku startem właśnie w tej imprezie - zajęła drugie miejsce.



TC