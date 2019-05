Maja Włoszczowska: Jelenia Góra godnie przyjmie najlepszych kolarzy górskich

Weekend w Karkonoszach stał będzie pod znakiem kolarstwa górskiego na wysokim poziomie. W sobotę odbędzie się Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race. "Po raz dziesiąty zaprosiłam gwiazdy tej dyscypliny, godnie przyjmiemy reprezentantów 16 krajów" - powiedziała patronka zawodów.





Najbardziej znana z nich to Kanadyjka Catherine Pendrel, brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro, dwukrotna mistrzyni świata, trzykrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a poza tym pierwsza triumfatorka imprezy Włoszczowskiej w 2009 roku.

Poza nią w stolicy Karkonoszy zaprezentuje się kwiat MTB, m.in. Jana Biełomojna z Ukrainy, zdobywczyni Pucharu Świata i brązowego krążka MŚ oraz mistrzyni Europy; Holenderka Anne Tauber, która wygrała zawody Mai w ubiegłym roku; Czech Ondrej Cink, brązowy medalista MŚ, a także Hiszpan Sergio Montecon, zdobywca brązowego krążka ME.

Ostatni raz Włoszczowska zwyciężyła w "swoim" wyścigu w 2017 roku. Tym razem jej udział w rywalizacji jest niepewny z przyczyn zdrowotnych.

"Decyzję podejmę w ostatnim momencie. Waham się, bo bardzo ciągnie mnie na trasę, ale daje mi się we znaki infekcja. Jednak wszędzie wszystkiego dopilnuję i gwarantuję kibicom, których zwykle kilkanaście tysięcy obserwuje zmagania, wiele emocji" - zapewniła zawodniczka Kross Racing Team.

Początek sezonu był dla niej bardzo intensywny i zakończony sukcesem, ale kosztował ją wiele sił.

"W RPA jechałam w Absa Cape Epic 2019, najtrudniejszym wyścigu etapowym na świecie. W osiem dni należało pokonać 650 km. Razem ze Szwajcarką Ariane Luethi zajęłyśmy trzecie miejsce" - poinformowała.

Dodała, że jej organizm po osłabieniu, także wyczerpującymi treningami, ma tendencje do infekcji.

"Za szybko chciałam dojść do pełnej dyspozycji. Teraz muszę spokojnie i racjonalnie regenerować siły. Najważniejsze to niczego nie przyspieszać, gdyż może mi to bardziej zaszkodzić niż pomóc, a przecież moim głównym celem pozostają igrzyska olimpijskie w Tokio" - wyjaśniła.

Komplikacje zdrowotne były powodem absencji Włoszczowskiej w pierwszych dwóch tegorocznych zawodach Pucharu Świata: w niemieckim Albstadt i czeskim Novym Mescie.

Najbliższą, po jeleniogórskiej, większą imprezą, w której zamierza wystartować jest PŚ w Vallnord w Andorze (6-7 lipca). Wcześniej przewiduje przetarcie w wyścigach niższej rangi.

Po raz kolejny zawody w Jeleniej Górze będą miały klasę HC, przyznaną przez UCI (Międzynarodową Unię Kolarską). To druga po Pucharze Świata kategoria w hierarchii imprez MTB.

W niedzielę międzynarodowa stawka wystartuje w Bike Maratonie Jelenia Góra, zaliczanym do prestiżowego cyklu UCI MTB Marathon Series; najlepsi pojadą na dystansie GIGA.

Miejscem dwudniowego kolarskiego festiwalu jest Park Paulinum. Włoszczowska wyraża się o tutejszej trasie w samych superlatywach

"Należy do najtrudniejszych technicznie, a zarazem najpiękniejszych na naszym kontynencie. Doceniana jest również za naturalność. W całości poprowadzona jest po naturalnych przeszkodach - górskich ścieżkach, głazach, kamieniach i gęstwinie korzeni, co w obecnych trendach budowy tras kolarstwa górskiego jest rzadkością" - podkreśliła.

Marzeniem Mai Włoszczowskiej jest, aby po zmodyfikowaniu i rozbudowie bazy logistycznej, trasa Parku Paulinum była miejscem zawodów Pucharu Świata.

Andrzej Basiński