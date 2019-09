Madrid Challenge by la Vuelta. Zwycięstwo Brennauer, Plichta siódma

Niemka Lisa Brennauer z ekipy WNT-Rotor zwyciężyła w dwuetapowym wyścigu kolarskim Madrid Challenge by la Vuelta. Siódme miejsce zajęła Anna Plichta (Trek-Segafredo).

Brennauer zdobyła decydującą przewagę w sobotniej jeździe indywidualnej na czas wokół miejscowości Boadilla del Monte (9,3 km). Wyprzedziła o cztery sekundy Holenderkę Lucindę Brand oraz o 13 Dunkę Pernille Mathiessen (obie Sunweb), a Plichta była piąta ze stratą 20 sekund.



Niedzielny etap w Madrycie (98,6 km), gdzie wieczorem zakończy się męska Vuelta a Espana, zakończył się finiszem z peletonu i triumfem Australijki Chloe Hosking (Ale Cipollini). Na trasie doszło do kilku kraks, a w jednej z nich ucierpiała i wycofała się z rywalizacji Małgorzata Jasińska (Movistar).

W klasyfikacji generalnej Brennauer wyprzedziła o 10 sekund Brand oraz o 28 Mathiessen. Plichta straciła do triumfatorki 37 sekund.

Madrid Challenge by la Vuelta był przedostatnią imprezą cyklu World Tour. Zakończy go 20 października wyścig Tour of Guangxi w Chinach.