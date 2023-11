Ma prawie 50 lat. Miażdży rywali jak dzieci. I nie chce przestać

Oscar Sevilla we wrześniu skończył 47 lat. Normalnie w takim wieku zawodową karierę ma się już dawno za sobą, ale... jego przypadek jest inny. Rutyniarz z Hiszpanii dopiero co wygrał mocno obsadzony, etapowy wyścig kategorii ProSeries, Tour of Hainan, a teraz ogłosił plany dotyczące swojej przyszłości. Mimo, iż wiek mógłby sugerować emeryturę, "Dzieciak" nie zamierza się zatrzymywać.