Lider pokazał moc. Pierwszy triumf na etapie w wielkim tourze!

22-latek odniósł pierwsze zwycięstwo w wielkim tourze. Kolarz od jakiegoś czasu pokazywał zwyżkę formy. I to nie tylko w jeździe indywidualnej na czas, gdzie był mistrzem Europy w 2019 roku, a w tym został najlepszy w rodzinnym kraju.

W 2019 roku wygrał jednodniowy wyścig Clasica San Sebastian, co powtórzył w tym roku, w 2020 roku okazał się najlepszy w Tour de Pologne, a w obecnym sezonie w Liege-Bastogne-Liege.

Długo liderem był Francuz Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), który osiągnął czas 34.18. Startował on jednak z numerem 44. i potem musiał czekać na to, co pokażą jego rywale, a z każdym kolejnym zawodnikiem skala trudności wzrastała.

Pod koniec mieliśmy już praktycznie samych asów, co zaczęło mieć potwierdzenie w wynikach. Na pierwszym punkcie kontrolnym taki sam czas jak Francuz osiągnęli Rosjanin Paweł Siwakow (Ineos Grenadiers) i Słoweniec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Całą trójkę o 21 sekund wyprzedził jadący jako ostatni lider Evenepoel.

Kolarstwo. Remco Evenepoel nie dał szans rywalom w jeździe indywidualnej na czas

Siwakow nie wytrzymał jednak takiego tempa. Tracił do najlepszych na drugim pomiarze czasu, jak i na mecie, ostatecznie zajmując piąte miejsce.

Nie zamierzał odpuszczać Roglič. Na drugim pomiarze czasu tracił już tylko sekundę do Cavagni, a na mecie wyprzedził go o 12 sekund.

Wszystkich jednak pogodził Evenepoel. Lider na drugim pomiarze czasu powiększył przewagę nad Francuzem do 36 sekund, natomiast na mecie jego czas był o 48 sekund lepszy od Słoweńca (33.18). Roglič, po czterech kolejnych triumfach w "czasówce" podczas Vuelty, w końcu znalazł pogromcę. Na pocieszenie został wiceliderem wyścigu, ale traci już do Belga 2.41. Trzeci w klasyfikacji generalnej jest Hiszpan Enric Mas (Movistar) ze stratą 3.03.