Lider nie dał żadnych szans pozostałym rywalom. "On pochodzi z innej planety niż my"

Najgroźniejsi rywale Pogačara - Thomas i Kolumbijczyk Daniel Felipe Martinez (Bora-hansgrohe) - stracili do niego blisko trzy minuty.

Rafał Majka , który przygotowywał atak Pogačara, rozciągając grupę faworytów wyścigu przed finałowym podjazdem do mety, zajął 13. miejsce, tracąc 3.44. Drugi z polskich kolarzy, Stanisław Aniołkowski (Cofidis), stracił ponad 47 minut.

"To jeden z najpiękniejszych dni w mojej karierze. Myślałem o tym etapie od grudnia. Dałem z siebie wszystko na ostatnich 15 kilometrach i jestem szczęśliwy, że wygrałem ten królewski odcinek do Livigno, jednego z moich ulubionych miejsc we Włoszech" - powiedział Pogačar, który odniósł czwarty etapowy sukces w tegorocznym wyścigu.