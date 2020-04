Lider grupy kolarskiej CCC Greg Van Avermaet doznał urazu kolana

Belg Greg Van Avermaet, lider polskiej grupy kolarskiej CCC, doznał urazu kolana podczas treningu na rowerze górskim. Nie wybiera się jednak do lekarza, a po tygodniowej przerwie planuje wznowić ćwiczenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Jefimowa. Jej film obiegł media społecznościowe. Tak pływaczka trenuje w domu! Wideo INTERIA.TV

Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro w wyścigu szosowym ze startu wspólnego korzysta z możliwości treningów na zewnątrz, co w Belgii jest jeszcze dozwolone w odróżnieniu od kilku innych krajów europejskich, gdzie wskutek pandemii koronawirusa kolarze mogą trenować tylko w domu. Tym razem przejażdżka nie wyszła mu na zdrowie.

Reklama

"Mam problemy z kolanem. Sądzę, że powodem jest zła pozycja na rowerze górskim. Uraz jest wynikiem przeciążenia ścięgna powyżej kolana. To zdarzało się już wcześniej, gdy próbuję zbyt wielu rzeczy, do których nie jestem przyzwyczajony" - powiedział Van Avermaet dziennikowi "De Morgen".



Belg jest przekonany, że po tygodniu wznowi treningi, więc nie wybiera się do lekarza. Nie planuje tej wizyty również z obawy przed zakażeniem koronawirusem.



"Wolę kontaktować się z jak najmniejszą liczbą osób" - dodał.



34-letni Van Avermaet przygotowuje się do Tour de France i do klasyków, które ze względu na pandemię mają być przesunięte z wiosny na późne lato bądź jesień. Na razie lider ekipy CCC zna termin tylko termin wyścigu Dookoła Francji, który rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei.

Zdjęcie Greg Van Avermaet / AFP