L’Equipe: We Francji kolarze wrócą do treningów na szosie od 11 maja

We Francji kolarze będą mogli wznowić treningi na szosie od 11 maja, ale tylko indywidualne. Zabronione będą wyjazdy w grupach i wszelkie zgrupowania – poinformował w niedzielę dziennik „L’Equipe”, powołując się na źródło zbliżone do resortu sportu.

Oficjalnie wiadomość ma być ogłoszona we wtorek przez premiera Edouarda Philippe’a, który w Zgromadzeniu Narodowym przedstawi program częściowego znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

We Francji od 17 marca obowiązuje kwarantanna. Można wychodzić z domu wyłącznie do pracy, po zakupy lub do lekarza. Początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, została przedłużona właśnie do 11 maja, a organizacja imprez masowych - do połowy lipca.



Z powodu pandemii koronawirusa wyścig Tour de France został przesunięty o dwa miesiące i rozpocznie się 29 sierpnia.



Kolarze w zamknięciu spędzą łącznie 55 dni. Jednym z nich jest mistrz świata z 2014 roku Michał Kwiatkowski, który kwarantannę domową przechodzi w okolicach Nicei.



Liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju przekroczyła 160 tys. Zmarło ponad 22,6 tys. osób.

