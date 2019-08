Belgijska grupa kolarska - Lotto Fix All, której zawodnik Bjorg Lambrecht zmarł w poniedziałek wskutek wypadku na trzecim etapie Tour de Pologne, zdecydowała się kontynuować rywalizację w wyścigu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de Pologne. Znicze na miejscu wypadku Bjorga Lambrechta. Wideo © 2019 Associated Press

Kolarze i członkowie sztabu grupy dyskutowali na ten temat do nocy z wtorku na środę.



Reklama

Po tragicznej śmierci Lambrechta przyleciał do Polski główny menedżer ekipy John Lelangue.

22-letni Lambrecht zmarł wskutek wypadku na 48. kilometrze poniedziałkowego etapu w miejscowości Bełk koło Żor. Belg uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku. Zmarł na stole operacyjnym.



We wtorek pamięć Lambrechta uczcili wszyscy kolarze na czwartym etapie (Jaworzno - Kocierz), na którym się nie ścigali. Piąty etap rozpocznie się w Wieliczce. Do mety zawodnicy powinni dojechać ok. godz. 16.30.