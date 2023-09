Kroi się wielki transfer. Chce go miliarder, decyzja za kilka dni

Primoż Roglić od lat związany jest z drużyną Jumbo-Visma, w barwach której zaliczył dotąd między innymi trzy zwycięstwa w Vuelta a Espana (2019, 2020, 2021) oraz miejsce na najwyższym stopniu podium Giro d'Italia (2023). Wiele sygnałów wskazuje jednak na to, że przygoda z holenderską ekipą może wkrótce dobiec końca. Według doniesień mediów zainteresowana usługami Słoweńca jest grupa Ineos Grenadiers. Będzie musiała sięgnąć głęboko do kieszeni - by go pozyskać, konieczne jest wykupienie ważnego jeszcze przez dwa lata kontraktu z obecnym pracodawcą.