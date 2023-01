Uno-X to norweska formacja ProTeam (potocznie - drugiego szczebla, za ekipami World Teams ). Jej nadrzędnym celem jest rozwój młodych talentów z tego kraju, choć przed sezonem 2023 zdecydowała się na angaż doświadczonego, utytułowanego sprintera, Alexandra Kristoffa , mającego w dorobku między innymi cztery etapowe triumfy podczas Tour de France . Ekipa pojawi się na starcie tegorocznej "Wielkiej Pętli". Niedawno otrzymała "dziką kartę" na to wydarzenie.

Poważna kraksa Jonasa Abrahamsena

Do pierwszych startów w sezonie przygotowuje się, jak wiele innych zespołów, w Hiszpanii. W trakcie obozu doszło jednak do niezwykle niebezpiecznego wypadku z udziałem jednego z zawodników drużyny, Jonasa Abrahamsena. W trakcie treningowej jazdy, trzy dni temu zaliczył on poważną kraksę przy dużej prędkości. Telewizja "TV2" podaje, że w momencie zdarzenia jechał około 70 km/h.