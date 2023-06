Koszmar na wyścigu. Wstrząsające kulisy ratowania życia Gino Maedera

Gino Mader nie żyje. Relacja lekarza wyścigu

Po około minucie-dwóch dotarliśmy do miejsca wypadku, ale nie byliśmy w stanie zejść na dół. Trzeba było wszystko przygotować tak, by nikomu więcej nic się nie stało. Kiedy znalazłem się na dole, znalazłem dwóch rannych. Magnus już siedział i cały się trząsł. Gino leżał na skale w rynnie potoku górskiego. Bez ruchu, bez świadomości i bez wyczuwalnego pulsu

- Wyciągnąłem go z wody razem z fizjoterapeutą ekipy Bahrain Victorious i natychmiast zaczęliśmy reanimację. Za moment pojawili się ratownicy medyczni ze wszystkim, co było potrzebne w takiej sytuacji. Nawet udało się przywrócić krążenie. Bardzo szybko w tej sytuacji został przetransportowany do szpitala do Chur. W sumie cała reanimacja trwała około 25 minut. Gino niestety cały czas był bez świadomości - dodał.