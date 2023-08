Koszmar bohatera Tour de Pologne. Nie dojechał nawet do startu

Pech bohatera Tour de Pologne. Jeszcze przed startem

Po przekroczeniu linii mety w Tour de Pologne Joao Almeida rozpoczął kolejny wyścig, tym razem - z czasem. Musiał bowiem ekspresowo dostać się do Szkocji, gdzie już w niedzielny poranek przystępował do rywalizacji w mistrzostwach świata. Podobny problem miał i Michał Kwiatkowski, który zdradził, że rozmawiał z Czesławem Langiem o eskorcie policji na lotnisko w Krakowie, by ekspresowo wsiąść do samolotu. Od zakończenia zmagań w naszym kraju do startu wyścigu o tęczową koszulkę było mniej, niż 48 godzin.