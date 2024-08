Sierpień to bardzo udany miesiąc dla polskiego kolarstwa w wydaniu kobiecym . W Paryżu po srebrny medal olimpijski sięgnęła na torze Daria Pikulik . W minioną niedzielę Tour de France wygrała Katarzyna Niewiadoma , zajmując tym samym nieusuwalne miejsce w kronikach tej dyscypliny sportu. Teraz radosne wieści napłynęły z chińskiego Luoyang.

Związek chwali się medalem zawodniczki. Na wyjazd musiał zbierać w internecie

"Gabriela pochodzi z Daleszyc gdzie zaczynała trenować kolarstwo i to właśnie tutaj je pokochała. Wyjazd do Chin jest jej marzeniem. Dzięki wyjazdowi na Mistrzostwa Świata Gabrysia będzie mogła się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Z orzełkiem na piersi będzie walczyła i godnie reprezentowała Polskę, województwo świętokrzyskie oraz naszą małą ojczyznę Daleszyce" - to początkowy fragment opisu zbiórki.