Kolarze Giro d'Italia finiszowali na Węgrzech. Cavendish najlepszy

Tuż za Cavendishem finiszowali Francuz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) i Kolumbijczyk Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Van der Poel do mety dotarł w zasadniczej grupie, na 17. miejscu. W "generalce" ma 11 sekund przewagi nad Brytyjczykiem Simonem Yatesem (BikeExchange-Jayco).

Niedzielny etap był ostatnim przeprowadzonym na Węgrzech. Poniedziałek przeznaczony będzie na transfer do Włoch, a czwarty etap odbędzie się we wtorek na Sycylii. Zakończy go podjazd na zbocze Etny.