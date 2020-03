Brytyjska grupa kolarska Ineos wycofała się z wszystkich wyścigów do 23 marca. Jak poinformowała w komunikacie, powodem jest żałoba po śmierci jednego z dyrektorów sportowych Nicolasa Portala, a także niepewna sytuacja związana z epidemią koronawirusa.

Kolarzami Ineos są Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś.

Zawodników Ineos zabraknie w sześciu wyścigach: Strade Bianche, Paryż-Nicea, Tirreno-Adriatico, Mediolan-San Remo, Nokere Koerse oraz Bredene Koksijde. Powrócą do rywalizacji dopiero w wyścigu Dookoła Katalonii.

Nie wiadomo, czy marcowe wyścigi we Włoszech dojdą do skutku. Z obawy przed koronawirusem wiele ekip już się wycofało z przyjazdu do Italii.

W środę rząd włoski ogłosił, że wszystkie wydarzenia sportowe do 3 kwietnia odbędą się bez udziału publiczności.

Głos zabrała również Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI), pozostawiając decyzję o organizacji wyścigów "miejscowym władzom sanitarnym".

Dyrektor włoskich wyścigów Mauro Vegni powiedział w wywiadzie dla Tuttibiciweb, że zamierza współpracować z UCI, aby znaleźć nowe miejsce w kalendarzu dla Strade Bianche, Mediolan-San Remo i Tirreno-Adriatico. "Nie chcemy ich stracić w tym roku" - dodał.

W ostatnich godzinach ze startu w sobotnim klasyku Strade Bianche zrezygnowały holenderska ekipa Jumbo-Visma, francuska Groupama-FDJ i amerykańska EF. Z kolei australijska grupa Mitchelton-Scott wycofała się z wszystkich wyścigów w Europie do 22 marca, co oznacza, że oprócz Strade Bianche zabraknie jej w Paryż-Nicea (8-15 marca), Tirreno-Adriatico (11-17 marca) i Mediolan-San Remo (21 marca).

We Włoszech jest najwięcej osób zarażonych koronawirusem w Europie.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie, w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 90 tys. przypadków zakażenia i ponad 3100 zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie.