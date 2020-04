Kolarze ekipy Bahrain-McLaren z zarobkami obniżonymi o 70 procent

Kolarze Bahrain-McLaren przez trzy miesiące będą otrzymywać pensje obniżone o 70 procent – poinformował portal cyclingnews.com, który dotarł do wewnętrznego maila w drużynie z Bahrajnu. To dotychczas najbardziej drastyczna obniżka zarobków w tej dyscyplinie sportu.

Zawodnikami Bahrain-Merida są m.in. były mistrz świata Brytyjczyk Mark Cavendish, Hiszpan Mikel Landa oraz Holender Wout Poels. Obniżka dotyczy marca, kwietnia i maja.

W ubiegłym tygodniu obniżono zarobki w belgijskiej ekipie Lotto Soudal Tomasza Marczyńskiego (według cyclingnews.com - o 10 procent), a kilka dni temu w kazachskiej Astanie o 30 procent.

Obniżka wynagrodzeń zapewne nie ominie również zawodników polskiej drużyny CCC. Sponsorująca ją firma obuwnicza chce się wycofać z finansowania - poinformował w czwartek przewodniczący Rady Nadzorczej CCC Dariusz Miłek, nie podając jednak szczegółów.

Z powodu pandemii koronawirusa sezon kolarski zawieszono co najmniej do 1 czerwca. Kolarze nie ścigają się od połowy marca i nie wiadomo, kiedy wrócą do rywalizacji.

