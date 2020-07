Pierwszy etap kolarskiego wyścigu Dookoła Mazowsza został decyzją sędziego głównego anulowany po wypadku drogowym. Po zderzeniu motocyklisty z jednym z pojazdów kolumny droga była całkowicie zablokowana. Interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe.

Prowadzący pętlami wokół Teresina etap miał mieć 168 km długości, ale rywalizacja została zatrzymana na około 30 kilometrów przed metą. Po poważnym wypadku służby ratunkowe zablokowały drogę i po kilkunastominutowej naradzie dyrektora wyścigu i sędziego głównego postanowiono zastosować tzw. neutralizację.

Zawodnicy przejechali do mety inną drogą, wszyscy będą mieli zaliczony jednakowy czas i nie zostanie wyłoniony zwycięzca etapu. Wyniki rozegranych do chwili wstrzymania wyścigu dwóch lotnych premii zaliczone zostaną do klasyfikacji generalnej po drugim etapie.

Jak wynika z relacji świadków wypadku, przejazd kolumny był zablokowany przez policję i straż pożarną. Motocyklista postanowił wyprzedzić stojące pojazdy, w tym duże ciężarówki, lewą stroną jezdni i wpadł z bardzo dużą prędkością na samochód zamykający kolumnę wyścigu. Poważnie ranny kierowca motocykla przewieziony został do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu trwa policyjne dochodzenie z udziałem prokuratora. Ustali ono przebieg i winnego tragicznego wydarzenia.