Z powodu pandemii koronawirusa norweski zespół kolarski UNO-X wycofał się nagle z rozpoczynającego się w środę Wyścigu Bitwy ​Warszawskiej. Pod koniec tygodnia Polska może zostać zaliczona przez Norwegię do tzw. czerwonej strefy, co oznacza konieczność kwarantanny.

Ekipa UNO-X uczestniczyła w wyścigu w Czechach w dniach 6-9 sierpnia i teraz przyjechała do Polski, która według norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) jest obecnie tzw. strefą zieloną, co oznacza, że przyjeżdżający z tego kraju nie muszą przechodzić w Norwegii kwarantanny. FHI zarekomendował jednak w poniedziałek włączenie Polski do strefy czerwonej pod koniec tygodnia. W takiej sytuacji norwescy kolarze zmuszeni by byli do 10-dniowej kwarantanny po powrocie.

"Naszym najwyższym priorytetem jest ścisłe stosowanie się do zaleceń epidemiologicznych dotyczących koronawirusa" - poinformował zespół.

W wyścigu mieli startować Daniel Hoelgaard, Jonas Abrahamsen, Erik N. Resell, Torstein Traeen, Anders Skaarseth i Julius Johansen.

Wyścig Bitwy Warszawskiej potrwa do niedzieli.

Zdjęcie Kolarze UNO-X / AFP

Zbigniew Kuczyński