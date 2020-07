Włoska Federacja Kolarska poinformowała o wszczęciu śledztwa przeciwko zawodnikom, którzy startowali w wyścigach kolarskich przed zdjęciem blokady. W krótkiej notatce zaznaczono wpływ raportów w tej sprawie.

Włochy to jeden z najbardziej dotkniętych krajów przez pandemię koronawirusa. Przez kilka tygodni kraj był zamknięty, a media przekazywały tragiczne informacje z poszczególnych regionów tego kraju.

Oczywistym był fakt rezygnacji z organizowania w tym czasie wydarzeń sportowych. Z trudnościami w realizacji planu treningowego oraz odłożeniem na później sportowych celów musieli borykać się między innymi kolarze, którzy tak, jak inni obywatele w tym czasie, pozostali w swoich domach.

Teraz Włoska Federacja Kolarska, która zarządza wyścigami w tym kraju ogłosiła, że wszczęła postępowanie przeciwko zawodnikom, którzy brali udział w wyścigach w okresie największego zagrożenia.

"W następstwie otrzymanych raportów, prokuratura federalna Federciclismo otworzyła w dniu 30 czerwca dochodzenie dotyczące udziału członków FCI w zawodach organizowanych w okresie zagrożenia zdrowia, a w konsekwencji zawieszenia zajęć i zawodów sportowych" - czytamy w oświadczeniu FCI.

Nie podano informacji dotyczących ewentualnych kar oraz miejsca rozgrywania zawodów, które mają być brane pod uwagę. Nie sprecyzowano też, kto będzie ponosił odpowiedzialność za wymienione wykroczenie.

