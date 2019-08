Kolarstwo. Victor de la Parte z CCC zakończył sezon

Lider polskiej grupy CCC w trwającym wyścigu Vuelta a Espana Victor de la Parte, który w czwartek na szóstym etapie miał wypadek i musiał się wycofać, nie wystartuje już w tym sezonie. Obrażenia hiszpańskiego kolarza nie wymagają jednak operacji.

Jeszcze w tym tygodniu 33-letni Hiszpan uda się do Vitorii w Kraju Basków, gdzie rozpocznie rehabilitację po złamaniu lewej łopatki i kilku żeber. Przez ok. 40 dni nie będzie mógł wsiąść na rower, co w praktyce oznacza, że nie wróci już do ścigania w tym sezonie.

De la Parte był jednym z czterech kolarzy, którzy musieli wycofać się z Vuelty z powodu wypadku ok. 100 km po starcie szóstego etapu. Jazdy nie mogli kontynuować także były lider wyścigu Irlandczyk Nicolas Roche (Sunweb), jeden z kandydatów do końcowego zwycięstwa Kolumbijczyk Rigoberto Uran (EF Education First) i jego partner z drużyny Brytyjczyk Hugh Carthy

W czwartek szóste miejsce zajął Paweł Poljański. Z kolei 17. był Rafał Majka (obaj Bora-Hansgrohe), który zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

W piątek zawodnicy przejadą 183,2 km z Ondy do Mas de la Costa. Meta jest na szczycie podjazdu, którego nachylenie dochodzi momentami do 21 procent.