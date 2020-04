Kolarstwo. Valverde za skróceniem wielkich wyścigów

Były mistrz świata Alejandro Valverde opowiada się za skróceniem w tym roku wielkich wyścigów kolarskich - Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana, aby inne przetrwały i zostały zorganizowane w sezonie 2020. Z powodu koronawirusa zawody nie odbywają się od kilku tygodni.

- Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w sytuacji, która nigdy wcześniej się nie wydarzyła, nie widzę sensu, żeby wszystkie trzy największe wyścigi trwały po trzy tygodnie. Każdy z nich powinien zostać skrócony o tydzień, aby umożliwić organizację innych imprez kolarskich. Wystarczyłoby po 15 dni ścigania w Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana, aby zadowolić kibiców i spełnić zobowiązania wobec sponsorów. W ten sposób wyścigi by przetrwały - stwierdził Valverde, który został mistrzem globu w 2018 roku.



Pandemia koronawirusa sprawiła, że w kalendarzu międzynarodowej federacji (UCI) już nastąpiło wiele zmian. Rywalizacja we Francji ma się odbyć od 29 sierpnia do 20 września, wyścig Dookoła Włoch - według doniesień mediów - od 3 do 25 października, zaś hiszpańska impreza w listopadzie.

Valverde, który wygrał Vueltę w 2009 roku, a na podium stawał we wszystkich wielkich wyścigach, uważa, że kolarze będą potrzebować dwóch miesięcy na przygotowanie się do startów w zawodach. Jedną z imprez poprzedzających Tour de France może być Tour de Pologne.



W mistrzostwach świata ze startu wspólnego oprócz złota w Innsbrucku Hiszpan wywalczył dwa srebrne oraz cztery brązowe medale. 25 kwietnia skończył 40 lat, natomiast jego kontrakt z ekipą Movistar będzie obowiązywał jeszcze w 2021 roku.

