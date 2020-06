Kolarstwo. UCI zatwierdziła nowe terminy Il Lombadia i Tour of Guangxi

Przełożenie włoskiego klasyku Il Lombardia z 31 października na 15 sierpnia oraz opóźnienie o trzy tygodnie i rozegranie w listopadzie Tour of Guangxi - to dwie zmiany w kalendarzu drugiej części sezonu 2020, jakie zatwierdziła w piątek Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI).

Po czteromiesięcznej przerwie kolarze wznowią ściganie 11 lipca Grand Prix Erciyes w Turcji, jednodniowymi wyścigami mężczyzn i kobiet. Pierwszą etapową imprezą UCI ma być 63. edycja wyścigu Dookoła Mazowsza (15-18 lipca).

Pierwotnie Il Lombardia, jeden z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, była planowana na 31 października i miała być ostatnim akordem sezonu, ale ostatecznie UCI przystała na prośbę strony włoskiej i przeniosła ją na 15 sierpnia, siedem dni po innym z tzw. monumentów Mediolan - San Remo, który odbędzie się w trakcie Tour de Pologne (5-9 sierpnia).

Cykl największych wyścigów World Tour, do którego należy Tour de Pologne, zostanie wznowiony 1 sierpnia od klasyku Strade Bianche, natomiast zakończy go 10 listopada ostatni etap Tour of Guangxi w Chinach. Dwa dni wcześniej metę w Madrycie osiągną kolarze walczący we Vuelta a Espana.

Spiętrzenie wielkich wydarzeń kolarskich nastąpi 25 października. Tego dnia zakończy się Giro d'Italia, zostanie rozegrany słynny "monument" Paryż-Roubaix, a podczas Vuelty - atrakcyjny górski etap.

W Polsce planuje się przeprowadzenie dziesięciu wyścigów elity, wliczając w to Tour de Pologne. Ostatni z nich - Małopolski Wyścig Górski - zakończy się 20 września, a więc w dniu rozpoczęcia mistrzostw świata w Szwajcarii.