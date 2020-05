Dwa wielkie toury nakładające się na siebie, wielkie belgijskie monumenty rozgrywane w czasie Giro d’Italia i Vuelty. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) podała szczegółowy kalendarz na 2020 roku. Tour de Pologne będzie pierwszym wieloetapowym wyścigiem sezonu.

Kolarstwo się nie poddaje. Mimo coraz większych wątpliwości, czy w tym roku odbędzie się jeszcze jakikolwiek wyścig UCI we wtorek ogłosiło kolarski plan powrotu do normalności. Po analizie sytuacji zdrowotnej i prawnej w krajach, w których rozgrywane są największe imprezy i konsultacji z Radą Kolarzy Zawodowych federacja podała szczegółowy kalendarz na ten sezon.

Vuelta zakończy się w listopadzie

Odbędą się wszystkie toury. W Tour de France kolarze pojadą od 29 sierpnia do 20 września, w Giro d’Italia - od 4 do 25 października, a we Vuelcie a Espana - od 20 października do 8 listopada. Hiszpański wyścig zostanie skrócony do 18 etapów i tylko w Hiszpanii. Organizatorzy zrezygnowali z planowanego na ten start wielkiego otwarcia w Holandii. Końcówka Giro i początek Vuelty nakładają się na siebie. Natomiast zaraz po zakończeniu "Wielkiej Pętli" - 23 września czasówka, 27 sierpnia wyścig ze startu wspólnego - w Szwajcarii rozegrane zostaną mistrzostwa świata.