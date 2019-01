Kolarz z RPA Daryl Impey (Mitchelton-Scott) wygrał czwarty etap australijskiego wyścigu Tour Down Under, otwierającego cykl World Tour. Koszulkę lidera obronił drugi na mecie w miejscowości Campbelltown Nowozelandczyk Patrick Bevin z polskiej grupy CCC.

W czołówce finiszowało 20 zawodników. Nie było wśród nich ani najgroźniejszego do tej pory rywala Bevina - Słowaka Petera Sagana (Bora-Hansgrohe), ani Polaków. Najlepszy z nich - Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) - zajął 52. miejsce, ze stratą prawie półtorej minuty do zwycięzcy.

Bevin skutecznie odpierał ataki. Najgroźniejszą akcję podjęło na podjeździe Corkskrew, 6 km przed metą, czterech kolarzy: Wout Poels (Sky), George Bennett (Jumbo-Visma), Richie Porte (Trek-Segafredo) i Michael Woods (Education First), ale zostali doścignięci na zjeździe przez grupę prowadzoną przez Bevina i Impeya.

Sagan finiszował w drugiej grupie, ze stratą 21 sekund, i w klasyfikacji generalnej spadł z drugiego na 20. miejsce. Na drugą pozycję, z piątej, awansował natomiast Impey, który traci do Bevina siedem sekund. - To był bardzo trudny dzień. Wiedziałem, że wyścig nie skończył się na szczycie wzniesienia i że do mety jest jeszcze spory kawałek. Zdawałem sobie sprawę, że ciężko będzie atakującym odeprzeć naszą pogoń na zjeździe. Wziąłem odpowiedzialność za nadawanie tempa w grupce, a potem skupiłem się na walce o bonifikaty na mecie. Bardzo szybki Impey wjechał na szczyt w mojej grupce, więc drugie miejsce i utrzymanie prowadzenia w generalce jest dla nas bardzo dobrym rezultatem - skomentował Bevin.

Impey triumfował w ubiegłorocznej edycji Tour Down Under. Do zakończenia rywalizacji pozostały dwa etapy.

Wyniki 4. etapu, Unley - Campbelltown (129,2 km)

1. Daryl Impey (RPA/Mitchelton-Scott) 3:03.27

2. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/CCC)

3. Luis Leon Sanchez (Hiszpania/Astana)

4. Ruben Guerrero (Portugalia/Katusha Alpecin)

5. Ruben Fernandez (Hiszpania/Movistar) ten sam czas...

52. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) strata 1.25

76. Łukasz Owsian (Polska/CCC) 4.04

98. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.36

131. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 8.47



Klasyfikacja generalna

1. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/CCC) 13:23.30

2. Daryl Impey (RPA/Mitchelton-Scott) 7 s

3. Luis Leon Sanchez (Hiszpania/Astana) 11

4. Christopher Hamilton (Australia/Sunweb) 21

5. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data) ten sam czas...

60. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 6.33

88. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 13.56

102. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 16.55

132. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team) 29.42