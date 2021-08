Portugalczyk z Deceuninck - Quick Step wygrał już dwa etapy tegorocznej edycji wyścigu i prowadzi w klasyfikacji generalnej, mając dwie sekundy przewagi nad drugim Matejem Mohoriciem (Bahrain-Victorious) oraz 14 nad trzecim Diego Ulissim (UAE-Team Emirates). Czwarty Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) traci już 21 sekund. Różnice w teorii nie wydają się duże, lecz po bliższej analizie widać, że Almeida znajduje się na autostradzie do triumfu w wyścigu.

Z całej czołówki klasyfikacji jest bowiem zdecydowanie najlepszym specjalistą od jazdy na czas i na 19-kilometrowej trasie powinien potwierdzić swój prymat. Prowadzi ona przez Katowice, ukazując zarówno nowoczesne centrum, jak i historyczne dzielnice miasta. Jest względnie łatwa technicznie i płaska, słowem - stworzona dla specjalistów od walki z zegarem. Trudno wyobrazić sobie zatem, by będący w znakomitej formie Almeida nie powiększył swojej przewagi nad rywalami o kolejne, cenne sekundy.



Choć będzie on głównym faworytem do triumfu na 6. etapie, jest kilku kolarzy zdolnych pokrzyżować mu szyki. Jednym z nich jest... kolega z drużyny, Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step), który należy do grona najlepszych "czasowców" świata. Z pewnością groźny będzie też Matteo Sobrero (Astana-PremierTech), który ma tę przewagę nad Portugalczykiem, że nie walczy w klasyfikacji generalnej i w piątek mógł w stu procentach skupić się na oszczędzaniu sił.



W teorii o czołowe miejsce powinien walczyć także Michał Kwiatkowski. Polak na wcześniejszych etapach pokazał jednak, że do optymalnej formy odrobinę mu brakuje i bój o triumf może być wyzwaniem poza jego zasięgiem. Możemy jednak z pewnością liczyć, że znajdzie się w ścisłej czołówce. Szansę na wysoką lokatę ma także dwóch innych Polaków: Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) i Filip Maciejuk (Reprezentacja Polski).



Początek 6. etapu o 15:37. Ostatni zawodnik powinien wjechać na metę około 18:45. Transmisja w Polsacie Sport i Telewizji Polskiej.



