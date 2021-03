Kolarstwo. Tour de Pologne w tym roku wystartuje z Lubelszczyzny

Tegoroczna edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne wiąże się z kilkoma zmianami. Przede wszystkim kolarze rozpoczną od dwóch etapów zlokalizowanych na Lubelszczyźnie. Zawodnicy przejadą między innymi przez Lublin i Chełm.

Wyścig kolarski Tour de Pologne co roku latem staje się jednym z ważniejszych sportowych wydarzeń organizowanych na terenie Polski. Organizatorzy szczególnie upodobali sobie Śląsk i Małopolskę, prowadząc tamtędy większość etapów wyścigu. Tym razem mapa kolejnej edycji rywalizacji będzie wyglądać jednak nieco inaczej.

Oficjalnie potwierdzono, że 78. Tour de Pologne odwiedzi Lubelszczyznę i Podkarpacie. To stamtąd ruszą kolarze.

Wyścig rozpocznie się 9 sierpnia w Lublinie. Tam też odbędzie się prezentacja ekip. Metą pierwszego, 200-kilometrowego etapu będzie natomiast Chełm. Drugi etap rozpocznie się z kolei w Zamościu, a zakończy w Przemyślu.

"Widzę oczami wyobraźni peleton mknący przez Lubelszczyznę, Roztocze i inne piękne zakątki tej części Polski. Wiem, że jest zainteresowanie, wspólnie widzimy szansę w promocji dla miast i regionów. To jednocześnie wielka atrakcja dla kibiców, którzy są spragnieni widowisk na najwyższym poziomie. A Tour de Pologne to część najbardziej prestiżowego cyklu w kolarstwie szosowym, czyli UCI World Tour, co oznacza, że w Polsce znowu będą najlepsze zawodowe grupy z całego świata" - powiedział Czesław Lang.

78. Tour de Pologne zakończy się 15 sierpnia.

