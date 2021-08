Tegoroczna edycja naszego narodowego wyścigu będzie w znaczący sposób różnić się od tego, co kibice oglądali w poprzednich latach. Nowością jest przesunięcie akcentów na wschód Polski, który gościć będzie trzy pierwsze etapy zmagań oraz powrót jazdy indywidualnej na czas, która odbędzie się w Katowicach. Rywalizację otworzy poniedziałkowy, 216-kilometrowy etap z Lublina do Chełma, a poprzedzi go tradycyjna prezentacja ekip na Placu Zamkowym w Lublinie.

Tour de Pologne: Transmisja w Polsacie Sport

Wydarzenie, które rozpocznie się o 18:45 śledzić będzie można w Polsacie Sport, podobnie, jak wszystkie etapy tegorocznej edycji zmagań. Rywalizację komentować będą Marcin Lepa oraz Piotr Wadecki - były już selekcjoner reprezentacji Polski, który funkcję tę pełnił do 1 sierpnia.





Tour de Pologne: Gwiazdy na starcie

Na starcie Tour de Pologne nie zabraknie gwiazd. W akcji zobaczymy między innymi Michała Kwiatkowskiego (Ineos Grenadiers), który nie ukrywa, że ma wielką chęć na triumf w całym wyścigu. Szyki pokrzyżować może mu jednak spore grono uznanych zawodników, na czele z Joao Almeidą (Deceuninck - Quick Step), jednym z bohaterów ostatnich edycji Giro d'Italia. Na starcie zobaczymy również innych Polaków: Macieja Bodnara (BORA-hansgrohe), Michała Gołasia (Ineos Grenadiers), Tomasza Marczyńskiego (Lotto Soudal), Łukasza Wiśniowskiego (Qhubeka-Assos) i kadrę narodową, na czele z byłym mistrzem kraju, znakomitym sprinterem, Stanisławem Aniołkowskim.



