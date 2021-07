"Zgred" podczas imprezy we Francji pełni rolę pomocnika dla Tadeja Pogacara - ubiegłorocznego zwycięzcy i aktualnego lidera klasyfikacji generalnej. Jednocześnie, poprzez występ w "Wielkiej Pętli" stara się budować dyspozycję na igrzyska w Tokio, gdzie ma, wespół z Michałem Kwiatkowskim, realne szanse walki o medal. Niestety, podczas piątkowego odcinka dotknął go duży pech.

Polak około 60 kilometrów przed finiszem ucierpiał w dużej kraksie. Zdołał wrócić na rower i dojechać do mety w limicie czasu (stracił ponad sześć minut), ale po zakończeniu odcinka został przewieziony do szpitala. Jak dowiedziała się redakcja anglojęzycznego "Velonews" - z podejrzeniem złamania żebra.



Tak poważny uraz w zasadzie wyklucza dalszą rywalizację, choć... nie przekreśla jej całkowicie. Podczas ubiegłorocznej edycji Tour de France kolarz Bahrain Victorious (wtedy - Bahrain-McLaren), Wout Poels już na pierwszym etapie doznał takiej właśnie kontuzji, a mimo to ukończył zmagania, na jednym z etapów otrzymując nawet wyróżnienie dla najbardziej walecznego zawodnika - "czerwony numer". Bez wątpienia byłaby to jednak fatalna informacja w kontekście igrzysk w Tokio, a uraz dodatkowo wykluczałby w zasadzie pracę na rzecz Pogacara, a tym samym - podważał sens dalszej jazdy.



