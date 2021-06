Walijczyk, triumfator wyścigu w 2018 roku upadł w pierwszej części trasy. Przez około pięć minut był opatrywany przez służby medyczne, lecz szczęśliwie zdołał ostatecznie wrócić do peletonu i dojechać do mety. Tuż po finiszu trafił jednak na badania.

Jak poinformowała grupa, te nie wykazały żadnych złamań, co automatycznie oznaczałoby koniec wyścigu dla kolarza. We wtorek rano ma jednak zostać przebadany po raz kolejny i dopiero wtedy podjęta zostanie decyzja o jego starcie lub wycofaniu z rywalizacji.



"G" jest drugim najwyżej sklasyfikowanym kolarzem ekipy. Zajmuje w klasyfikacji generalnej 18. miejsce, ze stratą minuty i siedmiu sekund do prowadzącego Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix). Wyżej od niego plasuje się Richard Carapaz, który jest trzeci (+31 sekund).



TC

