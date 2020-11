Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski przyznał na łamach "Przeglądu Sportowego", że w próbce jednego z polskich kolarzy torowych wykryto EPO.

"Mamy potwierdzony przypadek wykrycia EPO w próbce A pobranej poza zawodami w miejscu pobytu zawodnika" - cytuje słowa dyrektora POLADA Rynkowskiego "PS".

Według informacji gazety doping wykryto u jednego z członków reprezentacji Polski. To druga taka "wpadka" wśród polskich sportowców w ostatnich tygodniach.



- Te przykłady pokazują, że polskie kolarstwo nie jest wolne od choroby, czyli dopingu wytrzymałościowego - zauważa smutną prawdę Rynkowski.



Kolarzowi, u którego wykryto doping, grozi nawet do czterech lat dyskwalifikacji.



EPO, a więc niedozwolony środek, który wykryto u zawodnika, sztucznie pobudza dopływ tlenu do krwi, co wiąże się ze wzrostem wytrzymałości. Problemy związane z używaniem tego środka dopingu istnieją w kolarstwie już od dłuższego czasu. Po zakończeniu kariery siedmiokrotny zwycięzca Tour de France Lance Armstrong przyznał, że w każdym z wyścigów korzystał z pomocy EPO.

