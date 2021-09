37-letni kolarz od 2016 roku związany jest z ekipą Lotto Soudal. To właśnie w jej barwach odniósł swoje największe sukcesy - w 2017 roku wygrał dwa etapy trzytygodniowego, hiszpańskiego wyścigu. Pięć lat wcześniej w klasyfikacji generalnej Vuelty zajął 13. pozycję. Na koncie ma również wiele medali mistrzostw kraju.

Już wcześniej, w trakcie sezonu pojawiały się sygnały świadczące o tym, że "Maniek" powie "pas". Oficjalnie potwierdził to jednak dopiero w piątek, na spotkaniu, poświęconym promocji jego książki.



- Ten sezon będzie moim ostatnim - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że w tym roku czeka go jeszcze kilka startów. Póki co nie wiadomo, czym będzie się zajmował. Jak deklarował jeszcze podczas Tour de Pologne, ma pozostać blisko kolarstwa, choć w nieco innej roli.



TC

