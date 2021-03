​Kolarstwo. Tirreno-Adriatico - Pogacar wygrał czwarty etap i został liderem

Tadej Pogacar z ekipy UAE Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Tirreno-Adriatico i objął prowadzenie w imprezie. Słoweniec w klasyfikacji generalnej ma 35 sekund przewagi nad dziewiątym w sobotę Belgiem Woutem van Aertem (Jumba-Visma).

Etap wieńczył wymagający 15-kilometrowy podjazd do stacji narciarskiej Prato di Tivo. To na nim rozstrzygnęły się losy rywalizacji. Grupa faworytów, pokonując wzniesienia, szybko uległa rozciągnięciu. Pogacar na - jak się okazało - decydujący atak zdecydował się, gdy do mety pozostało niespełna pięć kilometrów.



Słoweńca do końca starał się dopaść Simon Yates (BikeExchange). Brytyjczyk ostatecznie do mety dotarł sześć sekund po zwycięzcy. Trzecie miejsce ze stratą 29 s zajął Kolumbijczyk Sergio Higuita (EF Education-Nippo), a Van Aert był wolniejszy od Pogacara o 45 s.



"To był bardzo ciężki odcinek. Najpierw mój zespół wykonał świetną robotę, aby zmniejszyć stratę do uciekinierów, a potem ja dałem z siebie wszystko podczas wspinaczki. To zwycięstwo bardzo mnie cieszy" - powiedział Pogacar.



Z Polaków tego dnia najlepiej spisał się Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) - był 43. ze stratą 7.04. Ponad 15 minut stracili 74. Rafał Majka (UAE Team Emirates) i 76. Łukasz Owsian (Arkea-Samsic).



W "generalce" do Pogacara 35 s - oprócz Van Aerta - traci także zajmujący trzecie miejsce Higuita. Kwiatkowski jest 37. - 9.34 straty.



Na niedzielę zaplanowano 205-kilometrowy etap z Castellalto do Castelfidardo. Zakończenie zmagań we wtorek.



Siedmioetapowy wyścig między Morzem Tyrreńskim i Adriatyckim ma najwyższą kategorię World Tour i bardzo silną obsadę. W przeszłości polscy kolarze trzykrotnie stanęli na końcowym podium: w 2018 roku cały wyścig wygrał Kwiatkowski, w 1990 drugi był Zenon Jaskuła, a w ubiegłorocznej edycji, przeniesionej z marca na wrzesień wskutek pandemii COVID-19, trzecią lokatę w klasyfikacji generalnej zajął Rafał Majka.





Wyniki 4. etapu, Terni - Prati di Tivo (148 km):



1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 3:51.24

2. Simon Yates (W.Brytania/BikeExchange) strata 6 s

3. Sergio Higuita (Kolumbia/EF Education-Nippo) 29

4. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain Victorious) 29

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 31

6. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick-Step) 35

...

43. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 7.04

74. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 15.46

76. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 15.46

113. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 21.23

156. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka-Assos) 22.53



Klasyfikacja generalna:



1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 17:53.21

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 35 s

3. Sergio Higuita (Kolumbia/EF Education-Nippo) 35

4. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain Victorious) 38

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 41

6. Joao Almeida (Portugalia/Deceuninck-Quick-Step) 45

...

37. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 9.34

67. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 20.56

92. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 27.40

116. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 33.19

144. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka-Assos) 40.42