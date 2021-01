Kolarstwo. Thibaut Pinot nie wystartuje w Tour de France

Thibaut Pinot nie stanie na starcie tegorocznej edycji Tour de France - informuje serwis "RMC Sport". Kolarz ekipy Groupama-FDJ jest czołowym specjalistą od wyścigów trzytygodniowych.

Pinot, który w przeszłości stał na podium "Wielkiej Pętli" (był trzeci w 2014 roku) ma sporego pecha do kontuzji. To właśnie uraz wykluczył go z udziału w imprezie w 2019 roku, kiedy przed finałowymi etapami wydawał się być faworytem do końcowego triumfu.

W 2021 roku kolarza ekipy Marca Madiot podczas Touru w akcji nie zobaczymy. Jak donosi "RMC Sport", powodem jest niesprzyjająca trasa, zawierająca stosunkowo niewiele wymagających, górskich etapów i finiszów na podjazdach. Zamiast tego Pinot skupi się na przygotowaniach do Giro d'Italia, które będzie dla niego głównym celem sezonu.



Pod nieobecność niekwestionowanego lidera Groupama-FDJ, najważniejszym kolarzem formacji podczas Tour de France będzie prawdopodobnie sprinter, Arnaud Demare.



