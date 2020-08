Rozpoczynający się w środę na Stadionie Śląskim Tour de Pologne jest pierwszym wieloetapowym wyścigiem kolarskim w kalendarzu World Tour. Ma być przykładem dla innych. To także pierwsza międzynarodowa impreza sportowa w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Lang o kongresie AIOCC w Krakowie. Wideo INTERIA.PL

Nie jest tak jak w większości polskich sklepów, w galeriach handlowych, a nawet w urzędach. Nie jest też tak jak na stadionach piłkarskich podczas czerwcowych i lipcowych meczów Ekstraklasy. W Tour de Pologne pandemię koronawirusa i zagrożenie chorobą traktuje się z niezwykłą powagą. Niemal jak w szpitalach i placówkach medycznych.

Patrzy na nas cały świat

Reklama

Przed wejściem do Biura Akredytacji na Stadionie Śląskim wraz z innymi dziennikarzami do podpisania dostaliśmy kilka dokumentów i deklaracje. Do dyspozycji mieliśmy jednorazowe długopisy. Skoro zobowiązaliśmy się, że nie chorowaliśmy i nie mieliśmy styczności z chorymi możemy wejść dalej. Najpierw jednak musimy poddać się pomiarowi temperatury.

Przy odbiorze akredytacji dostajemy pouczenie, że jadąc w kolumnie wyścigu cały czas w samochodzie musimy mieć założone maseczki. - Proszę byście o tym pamiętali. Patrzy na nas cały świat - słyszymy w biurze akredytacyjnym na Stadionie Śląskim.

W kuluarach woluntariusze, pracownicy LangTeam, sędziowie - wszyscy w przyłbicach albo maseczkach. Wokół, gdzie się nie rozejrzeć, stoją płyny do dezynfekcji rąk. Obowiązuje social distance. Jest karnie zachowywany.

Liczy się każdy szczegół

Każdy uczestnik wyścigu otrzymał "COVID-19 Protokół". Został przygotowany zgodnie z zaleceniami rządu oraz protokołem sanitarnym Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Dokument liczy siedem stron. Uwzględnia każdy aspekt wyścigu. Tak jak to w kolarstwie i w sporcie profesjonalnym bywa, liczy się każdy szczegół. Organizatorzy nic nie pozostawiają przypadkowi. Chcą się maksymalnie zabezpieczyć. Kilka przykładów.