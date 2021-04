Stanisław Aniołkowski (Bingoal - Pauwels Sauces WB) ponownie zameldował się na etapowym podium Tour of Turkey. Aktualny mistrz Polski finiszował w środę na trzeciej pozycji, powtarzając tym samym wyczyn z wtorku.

Reklama

Zdjęcie Stanisław Aniołkowski / Stuart Franklin / Staff /Getty Images Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Niewinny błąd kolarza Michaela Schaera kosztował bardzo wiele. Został zdyskwalifikowany. Wideo INTERIA.TV

Czwarty etap wyścigu w Turcji liczył 184 kilometry i pozbawiony był jakichkolwiek trudności. Zawodnicy jechali wzdłuż wybrzeża a jedynym, na co mogli narzekać był przelotny deszcz i wiejący od strony morza wiatr - zbyt słaby jednak, by wykorzystać go do podzielenia peletonu. To sprawiało, że o zwycięstwo walczyć mieli po raz kolejny sprinterzy, w tym - Aniołkowski, rozpychający się w tym gronie łokciami.

Reklama

Polak na finałowych kilometrach wykorzystał dobrą pracę drużyny, a w przygotowaniach do sprintu "przykleił" się do żywej legendy, Marka Cavendisha (Deceuninck - Quick Step), zwycięzcy dwóch poprzednich etapów. Na finałowych metrach nie dał się przepchnąć walczącym o pozycję rywalom i do samego końca walczył ze słynnym Brytyjczykiem oraz belgijskim kolarzem Alpecin-Fenix, Jasperem Philipsenem o zwycięstwo. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, powtarzając wyczyn z wtorkowego, trzeciego etapu.



Dzięki dobrej postawie na odcinkach sprinterskich Aniołkowski zajmuje w klasyfikacji generalnej czwartą pozycję. Ta nie jest jednak jego celem - już czwartkowy etap wydaje się zbyt trudny, by mógł na nim walczyć o wysoką lokatę. Bez wątpienia będzie jednak w grze o etapowe zwycięstwa na pozostałych odcinkach dedykowanych sprinterom - szóstym, siódmym, a być może nawet i ósmym, gdzie lekko pagórkowata końcówka powinna dodatkowo działać na jego korzyść.



TC