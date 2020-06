​Tour de Pologne oraz Giro d'Italia znajdują się w planach startowych Rafała Majki. Przebywający na zgrupowaniu wysokogórskim w austriackim Soelden kolarz ekipy Bora-Hansgrohe wziął udział we wtorek w wideokonferencji z dziennikarzami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Majka kręci z amatorami INTERIA.TV

Majka ściganie rozpocznie 28 lipca w wyścigu Vuelta a Burgos. Impreza ta nie jest zaliczana do cyklu World Tour i potrwa do 1 sierpnia. Następnie czeka go Tour de Pologne (5-9 sierpnia), Il Lombardia (15 sierpnia), Tirreno-Adriatico (7-14 września) oraz Giro (3-25 października), które ma być najważniejszym celem w sezonie.

Reklama

- Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego kalendarza. W siedmiu poprzednich sezonach zawsze startowałem w dwóch wielkich wyścigach, co nie było łatwe. Nie jestem już najmłodszym kolarzem - przyznał blisko 31-letni zawodnik.

Majka na pewno nie wystartuje w mistrzostwach Polski. Te obecnie zaplanowane są na 24 sierpnia, a wówczas planuje kolejne wysokogórskie zgrupowanie. Sprawą otwartą pozostają mistrzostwa świata (20-27 września).

- W tym momencie nie jestem w stanie określić, czy w nich wystartuję. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży - powiedział.

Majka, choć czerpał radość z wyjątkowo długiego pobytu w domu w okresie izolacji, to cieszy się, że przygotowania do sezonu ruszyły pełną parą.

- Trenowałem mniej więcej z połową normalnego obciążenia. Choć długo nie wiadomo było, kiedy ruszy rywalizacja, to nie można było całkowicie odstawić roweru. Skończyłoby się to wzrostem masy, a tak muszę zrzucić tylko jakieś 1,5 kg. To nie powinien być problem. Forma szybko powinna rosnąć - zaznaczył.

Nie ma jednak szans, aby w optymalnej dyspozycji był już na Tour de Pologne.

- Wszyscy kolarze po takiej przerwie będą mieli wzloty i upadki, ale sezon będzie krótki i trzeba się starać wykorzystać każdą okazję na dobry wynik. W Tour de Pologne szykuje się mocna obsada i spodziewam się naprawdę ciekawego wyścigu - uważa brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro (2016).

Mimo iż pandemia nie wygasła jeszcze całkowicie, Majka na zgrupowaniu czuje się bardzo bezpiecznie.

- Wszystko jest świetnie przygotowane. Zawodnicy i sztab zostali przetestowani na obecność koronawirusa, wszyscy jesteśmy zdrowi. Cały hotel mamy dla siebie, a na żadne zakupy po prostu nie chodzimy - podkreślił.