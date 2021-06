"Zgred" po raz ostatni pojawił się w peletonie 10 kwietnia, na finałowym etapie Itzulia Basque Country. W kolejnych tygodniach miał zaliczyć występy w wyścigach Tryptyku Adreńskiego lub Tour of the Alps. Nie oglądaliśmy go jednak w żadnym z wymienionych. W planie startów, o którym mówił na początku sezonu Majka wspominał także o Criterium du Dauphine, ale również i w tym starcie go zabrakło.

Wreszcie Majka powraca do walki. Znalazł się w składzie UAE Team Emirates na Tour of Slovenia. To pięcioetapowa impreza kategorii ProSeries, w której wystartuje obok lidera swojej drużyny, Tadeja Pogacara. Zmagania rozpoczną się w środę. Drużyna z Bliskiego Wschodu posyła w bój mocną ekipę, bowiem obok Polaka i "Pogiego" będą w niej m.in. Matteo Trentin i Diego Ulissi.



Występ w Słowenii będzie próbą generalną przed Tour de France. Na szosach tego niewielkiego kraju oglądać będziemy też ekipę HRE Mazowsze Serce Polski.



TC

