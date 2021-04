Po krótkim odpoczynku Rafał Majka powróci wkrótce do rywalizacji. Polak pojawi się na starcie rozpoczynającego się 5 kwietnia Itzulia Basque Country.

Polak rozpoczął zmagania w sezonie 2021 występem w UAE Tour. Imprezę wygrał Tadej Pogacar, kompan "Zgreda" z zespołu UAE Team Emirates. Majka skupiać ma się w tym roku na pomocy młodemu Słoweńcowi i wszystko wskazuje na to, że póki co wykonuje to zadanie ze znakomitym skutkiem.

Dwójka pojawiła się bowiem również na starcie Tirreno-Adriatico, które także padło łupem Pogacara. Po zakończonym 16 marca wyścigu Polak rozpoczął krótki odpoczynek. Pojawił się między innymi w rodzinnych stronach.



Już niedługo powróci jednak do zmagań, tym razem - na Półwyspie Iberyjskim. Przystąpi bowiem do rywalizacji w wyścigu World Tour - Itzulia Basque Country. Sześcioetapowy wyścig premiuje specjalistów od wspinaczek, toteż praca Polaka znów powinna się przydać.



Co dalej? Majka na początku roku sygnalizował dwa warianty: albo pojawi się na starcie odbywającego się w dniach 19-23 kwietnia Tour of the Alps, albo pojedzie w Strzale Walońskiej (21 kwietnia). Następnie czeka go udział w Liege-Bastogne-Liege (25 kwietnia). Następnie rozpocznie się finałowa faza przygotowań do Tour de France - najważniejszego celu sezonu.

