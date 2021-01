Drugi zawodnik ubiegłorocznej edycji Tour de France i triumfator Vuelta a Espana - Primoż Roglić musi pozostać w izolacji po tym, jak w jego bliskim otoczeniu wykryto zakażenie koronawirusem. Z tego powodu kolarz Jumbo-Visma nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Groźny wypadek na finiszu wyścigu w Belgii. Wideo © 2020 Associated Press

"Rogla", który przed rozpoczęciem kolarskiej kariery trenował skoki narciarskie od kilku lat należy do ścisłej czołówki specjalistów od Grand Tourów. Słoweniec dwukrotnie wygrywał Vuelta a Espana (w 2019 i 2020 roku), stał też na podium klasyfikacji generalnej Tour de France (2. miejsce w 2020 roku) i Giro d'Italia (3. w 2019).

Reklama

W sezonie 2020 niemal pewny, jak się wydawało, triumf w "Wielkiej Pętli" stracił na przedostatnim etapie - jeździe indywidualnej na czas - przegrywając ze swoim rodakiem, Tadejem Pogacarem (UAE Team Emirates). Przygotowania do sezonu 2021 podporządkowuje walce o upragnione zwycięstwo, lecz już na starcie zostały one poważnie zaburzone.



Jak donosi "Cyclingnews", w bliskim otoczeniu kolarza wykryto zakażenie koronawirusem. Oznacza to, że póki co musi pozostać w samoizolacji i nie wyjdzie z drużyną na pierwsze zgrupowanie - do hiszpańskiego Alicante. Najbliższe dni spędzi w swoim domu w Monako.



TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!