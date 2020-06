1 czerwca doszło do wypadku, w wyniku którego poważnie ucierpiały Rita Malinkiewicz oraz Katarzyna Konwa. W kolarki jadące prawidłowo poboczem wjechał z naprzeciwka samochód. Teraz kobiety walczą o powrót do zdrowia, a do pomocy włączył się między innymi Peter Sagan.

Kolarski mistrz świata zachęca do pomocy dwóm kolarkom, które ucierpiały w wypadku drogowym, jadąc wzdłuż szosy na rowerach.

Do zdarzenia doszło w Wilkowicach w okolicach Bielska-Białej. Nagle auto jadące z naprzeciwka, zmieniło pas i czołowo uderzyło w prawidłowo poruszające się po drodze kobiety. Szybko okazało się, że jedną z poszkodowanych jest wielokrotna medalistka mistrzostw Polski - Rita Malinkiewicz, a także Katarzyna Konwa.

Kobiety natychmiast zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitali, a ich stan zdrowia oceniono na ciężki.

Niemal kilka dni po wypadku w sieci zainicjowana została zbiórka, która ma pomóc w powrocie do sprawności kolarkom. Internauci i fani kolarstwa łączą siły, a do akcji #StrongRitaandKete dołączył właśnie sam Peter Sagan.

"Możecie pomóc, wpłacając chociażby złotówkę na leczenie dziewczyn lub rozpowszechniając informację. Bezpieczeństwo na drogach jest najważniejsze dla kolarzy. Życzę Ricie i Kasi, aby jak najszybciej powróciły do zdrowia" - powiedział Sagan w nagraniu opublikowanym przez trenera Malinkiewicz - Michała Bogdziewicza.

Do tej pory w internetowej zbiórce wzięło udział prawie siedem tysięcy osób, wpłacając łączną sumę ponad 460 tysięcy złotych.

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>