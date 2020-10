Peter Sagan odniósł we wtorek swoje 114. zwycięstwo w karierze. Etapowy triumf podczas Giro d’Italia przyniósł mu sporo radości, bowiem była to pierwsza wygrana po dłuższej przerwie. „Jestem szczęśliwy, że wygrałem taki etap w taki sposób, w jaki go wygrałem” – powiedział Peter Sagan.

Wtorkowy etap Giro d’Italia przyniósł wyczekiwane zwycięstwo Peterowi Saganowi. Utytułowany kolarz w ten sposób stanął na najwyższym stopniu podium 114. raz w swojej karierze. Tym razem smak triumfu był jednak wyjątkowy. Sagan ani razu nie zameldował się bowiem jako pierwszy na mecie od lipca ubiegłego roku.

Słowak wygrał, wyprzedzając o 19 sekund Brandona McNulty’ego oraz o 23 sekundy grupę 12 kolarzy mknącą do mety.

"Jestem szczęśliwy, że wygrałem taki etap w taki sposób, w jaki go wygrałem. To szczególne zwycięstwo, ponieważ minęło dużo czasu, odkąd wygrałem. Miałem dużo drugich i trzecich miejsc, więc to jest wyjątkowe. Czułem się, jakbym był w domu, wszyscy mnie dopingowali" - powiedział tuż po triumfie 30-latek.

Pomimo na pozór normalnie przebiegającego wyścigu, wciąż pierwszoplanową rolę na świecie odgrywa koronawirus. To z nim organizatorzy i zawodnicy muszą się liczyć, chcąc w bezpieczny sposób doprowadzić rywalizację do finału.

"Sytuacja jest, jaka jest. Mamy szczęście, że mogliśmy ponownie rozpocząć sezon wyścigami. Niektóre z nich zostały odwołane, np. w Holandii, ale cóż mogę powiedzieć? Myślę, że organizatorzy robią wszystko, co w ich mocy, aby nas chronić. Jesteśmy w bańce bezpieczeństwa. Nie chcę o tym zbyt wiele myśleć. To jest coś, czego nie możesz zmienić. Po prostu trzeba nosić maskę i myć ręce" - dodał zwycięzca wtorkowego etapu.

Peter Sagan przyznał jeszcze, że jako kolarze i tak są w bardzo dobrym położeniu. Nie dotykają ich bowiem problemy, w których nie mogą wykonywać swojej pracy. Wyścigi wciąż się odbywają, choć w zmienionej formule oraz z uwzględnieniem konkretnych wytycznych.

AB