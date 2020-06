Trzykrotny mistrz świata Peter Sagan zdecydował się opuścić dwa wyścigi kolarskie: Tour des Flandres i Paryż-Roubaix, aby wziąć udział w Giro d'Italia.

Jak informuje agencja "Reuters" trzykrotny mistrz świata Peter Sagan zrezygnował z udziału w dwóch wyścigach wchodzących w skład tak zwanych "kolarskich monumentów": Tour des Flandres i Paryż-Roubaix.



Decyzja wiąże się z deklaracją startu Słowaka w Giro d'Italia: - Zagwarantowałem organizatorom, że Sagan wystąpi w Giro, on sam także to potwierdził, a my dotrzymujemy obietnic - powiedział kierownik zespołu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.



Kolarski terminarz został jednak całkowicie zmieniony przez epidemię koronawirusa. Natężenie zawodów będzie o wiele większe, a Słowak chce wystąpić jeszcze w Tour de France, które ma się odbyć w dniach 29 sierpnia-20 września.



Giro d'Italia zaplanowane natomiast jest na 3-25 października. Wcześniej Słowak wystąpi w Strade Bianche (1 sierpnia), Mediolan-Turyn (5 sierpnia), Mediolan-San Remo (8 sierpnia).



