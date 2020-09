Prokuratura w Marsylii wszczęła wstępne postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania dopingu w grupie Arkea-Samsic. Już w środę przeprowadzono rewizję w pokojach zespołu, w którym jeździ Nairo Quintana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de France. Tadej Pogaczar zwycięzcą wyścigu. Wideo © 2020 Associated Press

Jak podał francuski dziennik "Journal du Dimanche" przeszukania dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura ds. Zwalczania Ataków na Środowisko i Zdrowie Publiczne. Agenci skupili się głównie na liderze zespołu Arkea Nairo Quintanie oraz dwóch innych Kolumbijczykach Dayerze Quintanie i Winnerze Anakonie. Sprawdzono również samochody drużyny.

Reklama

Prokuratura poinformowała o "znalezieniu licznych lekarstw, z których niektóre mogą być uznane za środki dopingujące". Zatrzymano do przesłuchania dwie osoby. Służby nie podają ich personaliów. Dziennik "Le Parisien" ustalił, że chodzi o lekarza i fizjoterapeutę francuskiej drużyny, którzy zeznawali w poniedziałek. Ta sama gazeta ustaliła, że w pokojach znaleziono 100 mililitrów surowicy fizjologicznej i sprzęt do jej wstrzykiwania. Surowicy używa się jako metodę dopingową w celu obniżenia poziomu hematokrytu we krwi.

Dochodzenie jest prowadzone w sprawie "przepisywania recept dla sportowca bez medycznego uzasadnienia w czasie zawodów sportowych, pomoc w używaniu i zachęcaniu do stosowania substancji lub metody zabronionej, transport i posiadanie zabronionej substancji ."

Nairo Quintana, którego pokój został przeszukany, to jeden z najsłynniejszych kolarzy w ostatnich latach. 30-letni Kolumbijczyk wygrał Giro d’Italia w 2014 roku oraz Vueltę a Espana dwa lata później. W Tour de France był dwa razy drugi i raz trzeci, w zakończonym w niedzielę wyścigu zajął 17. miejsce. W należącym do drugiej dywizji kolarskiej zespole ściga się od tego sezonu, wcześniej był zawodnikiem Movistar Team.

ok