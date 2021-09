"Kwiato" w 2014 roku, w Ponferradzie sięgnął po złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego. Tym razem nie będzie zaliczany do grona głównych faworytów, lecz trasa zdaje się odpowiadać jego predyspozycjom.

W walce na szosach Belgii wspierać będą go Michał Gołaś, Łukasz Owsian, Maciej Bodnar, Stanisław Aniołkowski i Cesare Benedetti. Szczególnie ciekawe jest ostatnie nazwisko - będzie to bowiem debiut pochodzącego z Trydentu kolarza w barwach drużyny narodowej. Jak wiele razy mówił - było to jego marzenie.



Podczas jazdy indywidualnej na czas reprezentować nas będzie Michał Kwiatkowski. Maciej Bodnar w tym samym czasie będzie występować w Tour of Slovakia i grupa nie zgodziła się na jego start.



Jazda indywidualna na czas odbędzie się 19 września. Wyścig ze startu wspólnego - tydzień później.

