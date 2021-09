"Biało-Czerwoni" do walki przystąpią tuż po bardzo nieudanych mistrzostwach Europy. W ich trakcie zaledwie trójka naszych reprezentantów (w komplecie - kobiety) ukończyła wyścigi ze startu wspólnego, a honor drużyny narodowej uratowały Niewiadoma oraz Marta Jaskulska, które kończyły zmagania na czwartych miejscach (odpowiednio - w Elicie, start wspólny i jeździe na czas U-23).

Dyrektor sportowy PZKol Marek Leśniewski uważa, że w Belgii blamaż się nie powtórzy.

Mistrzostwa świata. Marek Leśniewski optymistą

"Są powody, by spodziewać się lepszych wyników. Mamy silniejszy skład, na czele z Michałem Kwiatkowskim, któremu będą pomagać Michał Gołaś, Maciej Bodnar, Łukasz Owsian, debiutujący w biało-czerwonych barwach Cesare Benedetti oraz Stanisław Aniołkowski. Poza tym pogoda: nie, jak w Trydencie, 32 stopnie, ale jak w Polsce, ok. 15 stopni, może deszcz. I trasa bardziej nam odpowiadająca: nie tak górzysta jak we Włoszech, ale z krótkimi, sztywnymi podjazdami i dłuższą rundą w Leuven. Łączne przewyższenie wynosi 2,5 tys. metrów" - powiedział PAP Leśniewski.

W Trydencie bardzo dobrze pojechał na czas Maciej Bodnar, zajmując w silnej stawce ósme miejsce. Wyprzedził m.in. Portugalczyka Joao Almeidę, z którym przegrał w Katowicach podczas tegorocznego Tour de Pologne. Ośmiokrotny mistrz Polski nie pojedzie jednak w tej konkurencji w Belgii, ponieważ nie dostał zgody na start swojej ekipy Bora-Hansgrohe. Zastąpi go Kwiatkowski.

Jazda na czas elity mężczyzn z Knokke-Heist do Brugii (43,3 km) rozpocznie mistrzostwa w najbliższą niedzielę. Z kolei wyścig ze startu wspólnego tradycyjnie zakończy zawody w następną niedzielę, 26 września, na trasie z Antwerpii do Leuven (268,3 km).

Tytułów mistrzowskich z Imoli będą bronić Włoch Filippo Ganna (jazda na czas) i Francuz Julian Alaphilippe (wyścig ze startu wspólnego). Kwiatkowski przed rokiem do końca walczył o medal w wyścigu, przegrywając minimalnie walkę o brąz ze Szwajcarem Markiem Hirschim.

Anna van der Breggen nie startuje na czas

W konkurencji kobiet w Imoli dwa złote medale wywalczyła Anna van der Breggen. Holenderka zapowiedziała, że nie wystartuje w poniedziałek w jeździe na czas z powodu braku motywacji, ale prawdopodobnie pojedzie w środę w sztafecie mieszanej.

"Rezygnacja z jazdy na czas w nadchodzących mistrzostwach świata była decyzją, którą podjęłam już dawno temu. Jazda na czas to coś, co można zrobić tylko ze stuprocentowym skupieniem i motywacją, której już nie mam. Jestem absolutnie szczęśliwa z tych wszystkich sukcesów w czasówkach, które odniosłam w przeszłości i mam inny cel w moich ostatnich mistrzostwach świata... odwdzięczyć się dziewczynom, pomagając tym, które bardzo mi pomogły w poprzednich latach" - wyjaśniła van der Breggen.

31-letnia Holenderka, jedna z najlepszych zawodniczek światowego peletonu w ostatnich latach, dwukrotna mistrzyni świata, siedmiokrotna triumfatorka Walońskiej Strzały, już na początku roku zapowiedziała, że po MŚ 2021 kończy profesjonalną karierę.

Mistrzostwa świata obchodzą w tym roku jubileusz stulecia. Pierwsze rozegrano w 1921 w Kopenhadze, a w programie był tylko wyścig amatorów, zakończony triumfem Szweda Gunnara Skoelda.

Skład reprezentacji Polski:

juniorki: Tamara Szalińska (UKS TFP Jedynka Kórnik), Olga Wankiewicz (UKS Copernicus Toruń), Malwina Mul (KLKS Azalia Brzóza Królewska), Julia Wudniak (KS Romet Bydgoszcz), Maja Wróblewska KK Ziemia Darłowska)

elita kobiet: Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM), Marta Lach (Ceratizit-WNT), Marta Jaskulska (CCC Liv), Karolina Kumięga, Karolina Karasiewicz, Aurela Nerlo (TKK Pacific Toruń Nestle Fitness)

juniorzy: Mateusz Gajdulewicz, Michał Pomorski (obaj Warszawski Klub Kolarski), Hubert Grygowski (UKS Copernicus Toruń), Michał Żelazowski, Kacper Gieryk (obaj KTK Kalisz)

zawodnicy do lat 23: Filip Maciejuk (Leopard Pro Cycling)

elita mężczyzn: Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś (obaj Ineos Grenadiers), Maciej Bodnar, Cesare Benedetti (obaj Bora-Hansgrohe), Łukasz Owsian (Arkea-Samsic), Stanisław Aniołkowski (Bingoal Wallonie)

sztafeta mieszana: Nerlo, Kumięga, Karasiewicz, Maciejuk, Bartosz Rudyk (Chrobry Scott Głogów), Damian Papierski (Voster ATS).