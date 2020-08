Polski kolarz w tegorocznej edycji Tour de France spisuje się w roli pomocy dla Egana Bernala. Polak podzielił się spostrzeżeniami na początku słynnego wyścigu, mówiąc, że nie można wygrać wyścigu w pierwszym tygodniu, ale z pewnością można go wtedy przegrać.

Michał Kwiatkowski jest jedynym Polakiem na trasie tegorocznego Tour De France. Jego głównym zadaniem podczas wyścigu jest wsparcie swojego zespołu Ineos. Kwiatkowski tym razem spisuje się w roli pomocnika dla Egana Bernala.

Podczas drugiego etapu TdF, reprezentant Polski zajął 38. miejsce. Tym samym aktualnie znajduje się na 37. pozycji w klasyfikacji generalnej.

"Pod koniec dnia najważniejsze jest to, żeby każdy z nas był tu jako zespół, aby zająć najwyższe miejsce na podium w Paryżu. Każdy z tych kolarzy jest gotowy poświęcić się dla zwycięstwa w klasyfikacji generalnej" - oznajmił Michał Kwiatkowski.

Zawodnik Teamu Ineos nie ma wątpliwości, że koledzy z zespołu są w dobrej dyspozycji. Jego zdaniem Bernal ma solidne wsparcie i potrafi dobrze grać taktycznie.

"przyjechaliśmy tutaj, aby wygrać i będziemy dostosowywać się do okoliczności, do tego, co robią inni i do tego, kto czuje się wystarczająco silny, kto nie traci czasu w pierwszym tygodniu i jest w stanie zyskać w drugim i trzecim. Nie możesz wygrać wyścigu w pierwszym tygodniu, ale z pewnością możesz go przegrać" - dodał 30-latek.

"Kwiato" uważa, że wyniki w stawce może uwarunkować pierwszy dzień odpoczynku. Nie ma natomiast myśli o tym, że coś może pójść nie tak. Zespół w stu procentach ukierunkowany jest na pracę nad wynikiem i osiągnięciem planu A. COVID-19 nie może zakłócać myśli, że coś pójdzie nie tak, a rywalizacja zakończy się przedwcześnie.

"Nie ma planu B i moim zdaniem zwycięzca Tour de France wygrywa po 21 etapach. Trudno sobie wyobrazić zwycięzcę touru po przejechaniu dwóch, trzech, czterech etapów, nawet w pierwszym tygodniu" - wyznał Michał Kwiatkowski.

