Michał Kwiatkowski nie pojedzie w tegorocznym Tour de Pologne. "Po ukończeniu Tour de France już wiem, że moje ciało domaga się odpoczynku" - napisał kolarz w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de France. Egan Bernal zwycięzcą wyścigu. Wideo © 2019 Associated Press

Przed rokiem Kwiatkowski zwyciężył w najważniejszym polskim wyścigu. W tym roku planował bronić koszulki lidera, ale już wiadomo, że nawet nie podejmie takiej próby.

Reklama

"Nie jestem człowiekiem, który lubi zmieniać plany, ale niestety to jest właśnie taki moment. Chociaż kocham Tour de Pologne i piękne wspomnienia z ubiegłego roku, nie wezmę udziału w tegorocznej edycji. Po ukończeniu Tour de France już wiem, że moje ciało domaga się odpoczynku, i to od dłuższego czasu. To nie jest mój wymarzony sezon i przychodzi pora na refleksję" - napisał kolarz grupy Ineos na Instagramie.



Kwiatkowski ma za sobą niezbyt udany start w Tour de France, w którym zajął 83. miejsce. Były mistrz świata przekonuje, że decyzja o rezygnacji ze ścigania w Polsce była dla niego trudna, zapewnia jednak, że będzie oglądał zmagania na polskich szosach i wspierał kolegów z grupy Ineos.



Od kiedy największy polski wyścig należy do cyklu UCI World Tour (dawniej Pro Tour), triumfowało w nim tylko dwóch Polaków - Kwiatkowski i Rafał Majka. Ten drugi, kolarz grupy Bora-Hansgrohe, potwierdził udział w najbliższej edycji wyścigu.



Impreza wystartuje w sobotę 3 sierpnia w Krakowie. Metą ostatniego etapu, 9 sierpnia, będzie Bukowina Tatrzańska.



DG