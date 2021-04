Maja Włoszczowska (Kross Orlen Racing Team) wygrała odbywający się w Hiszpanii, czteroetapowy wyścig Volcat BTT. Polka w klasyfikacji generalnej wręcz zmiażdżyła rywalki.

Dwukrotna medalistka olimpijska zaczęła zmagania od drugiej lokaty. W kolejnych dniach nie miała już sobie równych - dzięki etapowemu hat-trickowi sięgnęła po bardzo pewne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, które jest świetnym prognostykiem przed kolejnymi startami sezonu.

- Bardzo się cieszę z wygranej, był to przede wszystkim solidny trening. To były cztery dni ścigania na świetnych trasach, sporo podjazdów, bardzo fajne "single", myślę, że "wgra" się to dobrze w nogi i oby przyniosło to dobre efekty w kolejnych startach - komentowała Włoszczowska.



Z jej sukcesu bardzo zadowolony był także menedżer Kross Orlen Racing Team, Kornel Osicki który podkreślił, że zmagania toczyły się "pod dyktando" jego zawodniczki. - Teraz przed nami zgrupowanie wysokogórskie, a następne ważne starty podczas Pucharów Świata w Niemczech i Czechach w maju - zapowiedział.

